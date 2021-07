Mercato Milan – Dalot, il Manchester United rifiuta un’offerta del Real Madrid

Le ultime sul mercato del Milan. Il Manchester United punta molto su Diogo Dalot e rifiuta un'offerta del Real Madrid per il portoghese

Dopo le conferme di Sandro Tonali, Brahim Diaz e Fikayo Tomori, il Milan sta lavorando assiduamente per riportare Diogo Dalot al Milan. La dirigenza ha proposto un prestito con diritto di riscatto, ma il club inglese non ne vuole sapere di lasciar andare il portoghese. Secondo quanto riferisce 'La Gazzetta dello Sport' non ci sono soltanto i rossoneri sul giocatore: i 'Red Devils', infatti, avrebbero rifiutato anche un'altra offerta proveniente dal Real Madrid. Il rinnovo di Franck Kessie procede a rilento: il Liverpool ne approfitta? Offerto un super contratto