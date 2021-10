Mercato Milan – Dall’Inghilterra, Newcastle su Tomori: le ultime / News

Le ultime sul mercato del Milan. Sirene inglesi per Fikayo Tomori? Il difensore rossonero sarebbe finito nel mirino del Newcastle

Da semi sconosciuto a titolare inamovibile del Milan. Si può riassumere così la storia rossonera di Fikayo Tomori, arrivato nello scorso mercato di gennaio. Il difensore inglese ha scalzato il capitano Alessio Romagnoli e, con Simon Kjaer, forma una delle migliori difese d'Italia e non solo. Le sue prestazioni, ovviamente, non possono che avere attirato l'interesse dei club in giro per l'Europa.