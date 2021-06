Mercato Milan – Dall’Inghilterra: Adli, si inserisce l’Arsenal: le ultime / News

Le ultime sul mercato del Milan. Amine Adli è finito nel mirino dell'Arsenal: quale sarà il futuro del giovane talento del Tolosa?

Che il Milan sia super attento sui migliori talenti emergenti non è di certo un mistero. Seguendo questa politica, i rossoneri hanno presentato un'offerta al Tolosa per Amine Adli, duttile calciatore offensivo classe 2000. Nei giorni scorsi, però, è emersa l'indiscrezione che voleva una sua permanenza in Francia, con il Lille in prima linea. Una soluzione probabilmente momentanea con il Milan che, grazie alla proprietà comune Elliott, posticiperebbe soltanto un suo possibile arrivo.