Mercato Milan – Dalla Spagna: Thauvin si può sbloccare, le ultime / News

Thauvin si riavvicina al Milan a costo zero nel prossimo mercato: solo una condizione da esaudire per arrivare all'accordo.

Stefano Bressi

Il finale di campionato sarà incandescente, ma il Milan pensa già al mercato e a come poter arrivare a Florian Thauvin. Il Milan lotta per la qualificazione in Champions League, che sarà fondamentale anche in ottica mercato. Una lotta aspra, con le rivali che non mollano di un millimetro, ma i rossoneri vogliono tornare a giocare la competizione più importante dopo 7 anni e per farlo al meglio dovranno poi rinforzare la squadra. Un'ala destra è la priorità e Thauvin è il primo nome sulla lista di Paolo Maldini. Da tempo il francese è seguito con attenzione e lui stesso ha ammesso di gradire l'interessamento. Il suo contratto con il Marsiglia scadrà a giugno e il Milan potrebbe quindi prenderlo a parametro zero.

Per qualità ed esperienza, Thauvin è assolutamente uno dei profili più interessanti sul fronte dell'ala destra. Classe 1993, ha giocato per molti anni in Champions. A fargli spazio sarà con ogni probabilità Samu Castillejo. Lo spagnolo classe 1995 non ha convinto e con un'offerta da 10 milioni dovrebbe salutare. Il Milan investirebbe poi la cifra per pagare solo lo stipendio del nuovo arrivato: Thauvin, come già ricordato, costerebbe zero.

I rossoneri sono decisamente i più vicini a prendere l'ala francese. Maldini si è mosso con largo anticipo e Thauvin ha subito dato la propria disponibilità. Secondo quanto riferisce todofichajes.com, il Milan deve soddisfare solo un'unica condizione affinché possa arrivare il definitivo sì del giocatore: qualificarsi in Champions. Infatti, l'esterno francese non ha intenzione di non giocare nella competizione più importante dopo tanti anni. Se il Milan si qualificherà, Thauvin dovrebbe essere il primo colpo. Ibrahimovic a pranzo in un ristornate nonostante la zona rossa: la verità >>>