Mercato Milan – Dalla Spagna: Dalot, interesse del Barcellona per giugno

Mercato Milan, Dalot interessa al Barcellona

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Negli ultimi giorni del marcato estivo, il Milan si è assicurato le prestazioni di Diogo Dalot. Il portoghese, arrivato in prestito secco dal Manchester United, sta rappresentando un’ottima alternativa ai terzini titolari. Se non si muove qualcosa, però, il classe 1999 è destinato a ritornare in Inghilterra. Vista la situazione tutt’altro che definita, non manca l’interesse di altri club nei suoi confronti. In particolare, secondo quanto riferisce ‘Mundo Deportivo’, sul giocatore è piombato il Barcellona, che lo monitora non per gennaio, ma in vista della prossima estate. Il club ‘blaugrana’ potrebbe offrire circa 11 milioni allo United per provare ad acquistare l’attuale numero 5 del Milan. Calciomercato Milan – Vice Ibrahimovic: sfida tra due bomber. VAI ALLA NOTIZIA >>>