Mercato Milan – Dalla Germania: Simakan al Lipsia in estate / News

Mercato Milan, Simakan al Lipsia?

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Il Milan continua a cercare con insistenza un difensore centrale con insistenza. Ceduto Leo Duarte e con Mateo Musacchio in bilico, i rossoneri stanno cercando di puntare forte su Mohamed Simakan dello Strasburgo. Attenzione però alla clamorosa indiscrezione che arriva dalla Germania sul suo futuro. Secondo quanto scritto dalla ‘BILD’, infatti, Simakan sarà un giocatore del Lipsia a partire dal 1° luglio 2021. Il classe 2000 dovrebbe terminare la stagione in Francia prima di trasferirsi in Germania per una cifra di 18 milioni di euro più bonus non appena il club tedesco venderà Dayot Upamecano. Ecco le parole di Stefano Pioli alla vigilia di Milan-Torino di Coppa Italia >>>