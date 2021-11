Mercato Milan – Dalla Francia: c’è l’offerta per Renato Sanches. Le ultime

Le ultime sul mercato del Milan. Dalla Francia sono sicuri: il Diavolo ha presentato un'offerta per Renato Sanches. Il punto

In casa Milan è sempre il rinnovo di Franck Kessie a tenere banco. Dopo le dichiarazioni dell'ivoriano in estate, che giurava amore ai colori rossoneri, qualcosa è cambiato nelle richieste del suo agente, che adesso spara alto. La questione rimane in stand-by e la forbice tra domanda e offerta sembra sempre più incolmabile. Per questo motivo la società si sta guardando intorno per cercare un sostituto, magari già a gennaio.