Mercato Milan – Dalla Francia: Faivre, c’è distanza. Chiusura a metà strada?

Le ultime di mercato sul Milan. Romain Faivre continua ad essere un obiettivo concreto dei rossoneri. Ecco gli aggiornamenti dalla Francia

La candidatura di Romain Faivre per la trequarti del Milan è ormai quella più concreta. Sono tantissimi i nomi accostati ai rossoneri in questi mesi di mercato, ma adesso è il francese a farsi largo con prepotenza nelle preferenze rossonere. Secondo quanto riferisce 'L'Equipe' i rossoneri hanno fatto una prima offerta di 10 milioni di euro che non convince il Brest, che ne vorrebbe almeno 15. La dirigenza dovrebbe tornare alla carica per il giocatore in questo fine settimane e potrebbe chiudere magari incontrando a metà strada le richieste dei transalpini. La volontà di Faivre è quella di vestire la maglia del Milan. Il classe 1998, nonostante la situazione in bilico, dovrebbe prendere regolarmente parte della partita contro lo Strasburgo, in programma domani alle 15. Le Top News di calciomercato sul Milan: attesa per Bakayoko, Faivre obiettivo numero uno