Mercato Milan – Dal Brasile: attacco, sfida alla Juventus per Kaio Jorge

Le ultime sul mercato del Milan. Continua la ricerca di un attaccante in casa rossonera. Dal Brasile riportano l'interesse per Kaio Jorge

Continua la ricerca di un attaccante in casa Milan sul mercato. Le condizioni fisiche precarie di Zlatan Ibrahimovic non possono far dormire sonni tranquilli alla dirigenza, che sta valutando diversi profili. Secondo quanto riferisce 'Uol Esporte', portale brasiliano, i rossoneri starebbero monitorando Kaio Jorge, attaccante classe 2002 in forza al San Paolo. Un nome non esattamente nuovo dalle parti di via Aldo Rossi: il giovane talento è stato accostato al Diavolo anche nelle scorse sessioni di calciomercato. Su di lui però si registra anche la concorrenza della Juventus. Il prezzo del cartellino si aggira intorno ai 10 milioni di euro. Intanto Giacomo Tedesco ha parlato in esclusiva ai nostri microfoni di Calhanoglu e non solo.