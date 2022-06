Mercato Milan, pres. Cork City: “Heffernan? Gli auguriamo il meglio”

Il Milan ha ufficialmente riscattato Cathal Heffernan , difensore centrale che ha giocato gli ultimi sei mesi nella squadra Primavera. All'interno del comunicato ufficiale apparso sulla sito del club irlandese, il presidente Declan Carey ha espresso la propria gioia per il passaggio del classe 2005 in rossonero. Queste le dichiarazioni.

"Questa è una mossa entusiasmante per Cathal, mentre si imbarca nella fase successiva della sua carriera. Vedere un altro giovane giocatore passare dalla nostra accademia, a un club della statura del Milan, sottolinea il grande lavoro svolto da Liam Kearney e la sua squadra nella nostra accademia, così come il grande lavoro svolto dai club di scolari, come Ringmahon Rangers. Vorremmo augurare a Cathal la migliore fortuna per il futuro e staremo tutti a guardare i suoi progressi".