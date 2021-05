Mercato Milan – Conti torna rossonero: ipotesi cessione, ma non sarà facile

Le ultime sul mercato del Milan. Andrea Conti è pronto a tornare in rossonero, ma sembra difficile la sua permanenza

Con la retrocessione matematica del Parma, arriva praticamente l'ufficialità del ritorno di Andrea Conti al Milan. Non scatterà infatti l'obbligo di riscatto, pattuito tra i club soltanto in caso di permanenza in Serie A dei ducali. A questo punto, cosa ne sarà del suo futuro? Stefano Pioli, prima della cessione in prestito, non gli ha mai praticamente concesso minutaggio preferendogli Davide Calabria, Pierre Kalulu e Diogo Dalot. Secondo quanto riferisce 'Calciomercato.com', dunque, l'ipotesi più probabile è quella della cessione. L'intenzione della dirigenza rossonera sarebbe quella di ricavare almeno 6-7 milioni dalla sua partenza, ma non sarà facile considerando anche il contratto in scadenza nel 2022.