Mercato Milan – Conti torna a fine stagione. Parma quasi in Serie B

Con la retrocessione in B del Parma, sempre più vicina, non scatterà il riscatto obbligatorio di Andrea Conti, che tornerà al Milan

La sconfitta contro il Crotone ha ormai decretato la retrocessione in Serie B del Parma. Un verdetto che attende soltanto di diventare ufficiale nelle prossime partite. Come può la retrocessione dei ducali influenzare le scelte future del Milan? Basti pensare ad Andrea Conti. Il terzino destro si è trasferito in Emilia nella scorsa sessione di mercato con la formula del prestito con obbligo di riscatto in caso di salvezza del club. L'ultima clausola dell'accordo, a meno di miracoli, non si verificherà e per questo motivo Conti farà ritorno al Milan. A riportato è TuttoMercatoWeb. Intanto il Milan sgomita con squadre di Premier League per un difensore >>>