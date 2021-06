Mercato Milan – Conti ritorna, ma è in uscita: ci pensa il Genoa / News

Le ultime sul mercato del Milan. Andrea Conti, dopo il prestito al Parma, tornerà in rossonero. C'è l'interesse del Genoa

A causa dell'esplosione improvvisa di Davide Calabria, il Milan ha deciso di cedere Andrea Conti in prestito al Parma. L'obbligo di riscatto, che sarebbe scattato in caso di salvezza della squadra ducale, non è stato esercitato per ovvi motivi. Il terzino classe 1994, dunque, farà ritorno nel club rossonero. Un ritorno che però potrebbe essere soltanto momentaneo. Secondo quanto riferisce 'Primo Canale', il giocatore sarebbe entrato nel mirino del Genoa. L'allenatore Davide Ballardini ha chiesto rinforzi per la difesa e quello di Conti è un profilo che interessa. Ecco il vero grande obiettivo del Milan per il calciomercato estivo >>>