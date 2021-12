Mercato Milan – Conti partirà a gennaio: il suo agente al lavoro / News

Le ultime sul mercato del Milan. Andrea Conti, terzino destro rossonero, andrà via a gennaio. Il suo agente sta già cercando una squadra

Mancano poco più di due settimane all'apertura ufficiale del mercato di gennaio. Non solo operazioni in entrata per il Milan, importante saranno anche quelle in uscita. Non ci sono dubbi sulla partenza di Andrea Conti: nei giorni scorsi il suo agente Mario Giuffredi ha annunciato il suo imminente cambio maglia. Come sottolinea 'La Gazzetta dello Sport' è già scattata l'operazione ricerca di una nuova squadra per lui. Il Milan sul calciomercato cerca un difensore: ecco il nome in pole position.