Mercato Milan – Conti-Parma, la clausola che mette in dubbio il riscatto

Le ultime di mercato sul Milan. Andrea Conti verrà riscattato dal Parma? Attenzione alla clausola che mette tutto in dubbio

Renato Panno

Mercato Milan, le ultime su Conti

Mancano soltanto 10 giornate alla fine del campionato, un rush finale importante su diversi fronti. Innanzitutto, dal punto di vista dei risultati. Con un distacco di 9 punti potenziali nei confronti dell'Inter (10 se si considerano gli scontri diretti a sfavore) la squadra di Stefano Pioli dovrà concentrarsi per mantenere un posto in Champions League, fondamentale per il processo di crescita della squadra. Attenzione, però, anche al mercato del Milan, che potrebbe far nascere scenari alla vigilia abbastanza inaspettati. In tal senso va ricordata la situazione relativa ad Andrea Conti, ceduto in prestito con obbligo di riscatto al Parma.

Visto l'obbligo di acquisto, cosa potrebbe succedere di diverso? Ed è qui che è doveroso fare una puntualizzazione importante. Questa opzione scatterà soltanto in caso si salvezza della squadra emiliana, al momento in seria difficoltà in campionato. La squadra di Roberto D'Aversa, infatti, occupa la penultima piazza in classifica, a 4 punti dal quartultimo posto del Torino, che conta inoltre una partita in meno. Una situazione non certo florida, che costringe il Parma ad una rincorsa abbastanza ardua da qui a fine anno. Con la retrocessione del club, tutto verrebbe nuovamente messo in discussione.

In primis, appare difficile una spesa di 7 milioni di euro per un club di Serie B. Secondariamente, pensare che Conti accetterebbe di giocare nel campionato cadetto è un'ipotesi ancora meno percorribile. Una serie di dubbi leciti che rendono il ritorno del classe 1994 al Milan tutt'altro che impossibile. Il giocatore è stato ceduto per la presenza di Diogo Dalot, ritenuto più utile al progetto. Ma se il portoghese dovesse ritornare al Manchester United, la sua presenza potrebbe non risultare di troppo. Conti nuovo 'acquisto' del Milan formato 2021/2022? Uno scenario tutt'altro che impossibile. Tutto dipenderà dai risultati del Parma da qui a fine campionato. Intanto abbiamo intervistato Fabio Capello in esclusiva: ecco le sue dichiarazioni