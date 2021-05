Mercato Milan – Commisso: “Vlahovic? Vogliamo tenerlo e accontentarlo”

Rocco Commisso, presidente della Fiorentina, ha parlato del futuro di Dusan Vlahovic, obiettivo di mercato del Milan

Rocco Commisso, presidente della Fiorentina, ha parlato del futuro di Dusan Vlahovic, obiettivo di mercato del Milan. Queste le dichiarazioni in conferenza stampa: "Ci sono tanti giornalisti che hanno criticato Vlahovic all'inizio della stagione. Io l'ho visto quando è arrivato a New York e mi ha fatto subito una grande impressione. Il nostro desiderio è quello di tenerlo e di accontentarlo. Non ci sono stati incontri nelle ultime settimane. Finiamo la stagione e quando ci sarà una soluzione darò una risposta in merito. Ho intenzione di tenerlo".