Mercato Milan – Colombo vicino al Brescia? L’indiscrezione / News

Le ultime sul mercato del Milan. Nuova avventura in Serie B per Lorenzo Colombo? Ecco l'indiscrezione sull'attaccante rossonero

Dopo 6 mesi trascorsi al Milan come vice di Zlatan Ibrahimovic, Lorenzo Colombo si è trasferito in prestito in Serie B con la maglia della Cremonese. Il classe 2002, di ritorno in rossonero, potrebbe nuovamente fare le valigie e passare in cadetteria. Nei giorni scorsi si era parlato di un Colombo, insieme a Giacomo Olzer, inserito nell'affare Sandro Tonali con il Brescia. Secondo quanto appreso dalla nostra redazione, questa notizia non trova riscontri. Il giocatore vorrebbe presentarsi al ritiro a Milanello fissato per giorno 8 luglio.