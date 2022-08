Mercato Milan – Sguardo verso il futuro: il classe 2005 Stalmach a un passo

Nonostante il Milan, sul calciomercato, stia cercando un difensore e un centrocampista per completare la rosa da mettere a disposizione di Stefano Pioli, non manca mai lo sguardo verso il futuro. In tal senso, come riferisce 'TuttoMercatoWeb', i rossoneri sarebbero a un passo da Dariusz Stalmach, talento classe 2005 in forza al Górnik Zabrze di cui si dice un gran bene. Il trequartista polacco, a 16 anni, può contare già su un importante bagaglio d'esperienza fatto di 22 presenze tra i professionisti. Sul giocatore c'era una folta concorrenza, in Italia ed Europa, che vedeva Juventus e Roma in prima linea. L'intesa con il giocatore è sempre più vicina. Centrocampo, dall'Arsenal il colpo last-minute? Le ultime news di mercato sul Milan