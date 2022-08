Mercato Milan – Sfuma Chukwuemeka: in programma le visite con il Chelsea

Dopo aver chiuso Charles De Ketelaere, il Milan si concentrerà sugli altri reparti, per colmare le lacune lasciate dai calciatori partiti verso altre destinazioni. Per quanto riguarda il centrocampo l'obiettivo numero uno per sostituire Franck Kessie rimane sempre Renato Sanches, ma negli ultimi giorni è emerso un profilo molto interessante, ovvero Carney Chukwuemeka. Un interesse che però è destinato a rimanere tale: come riferito dal Chelsea con un tweet, infatti, c'è l'accordo con l'Aston Villa per il passaggio a Londra del talentuoso centrocampista classe 20o3. Ecco il comunicato.