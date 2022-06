Mercato Milan – Centrocampo, nome nuovo: piace Danilo del Palmeiras

Se la trequarti e la difesa, in particolare, sono i reparti per i quali si parla di interventi sul mercato, il discorso relativo al centrocampo del Milan appare abbastanza diverso. La questione Renato Sanches è ancora da risolvere, con i ritorni di Tommaso Pobega e Yacine Adli che non rendono urgenti eventuali nuovi arrivi. Nonostante ciò arriva la notizia su un interesse nuovo che riguarda i rossoneri.

Stando a quanto riferisce 'Goal.com' il Milan avrebbe messo Danilo del Palmeiras nel mirino. Il centrocampista classe 2001, uno dei calciatori emergenti del calcio brasiliano, in stagione ha totalizzato 6 gol e 2 assist. Il Milan, sempre interessato ai giovani profili, lo sta seguendo con attenzione. Sul giocatore pende una clausola di 100 milioni di euro valida per l'estero; diverse sono le squadre interessate: oltre al Diavolo, infatti, c'è l'interesse di Marsiglia e Watford. Per ora non c'è nessuna trattativa, ma nei prossimi giorni potrebbero esserci novità. Milan interessato nuovamente ad un calciatore della Lazio? Le ultime.