Mercato Milan – Ceccarini: “Avanti con Pioli. Le ultime sul riscatto di Tomori”

L'esperto di mercato Nicolò Ceccarini ha parlato della permanenza al Milan di Stefano Pioli e Fikayo Tomori. Queste le dichiarazioni all'interno del suo editoriale su 'TuttoMercatoWeb': "Il Milan continuerà con Stefano Pioli. L’obiettivo Champions è davvero vicino e la società è molto contenta del suo lavoro. Il suo contratto con il club rossonero scadrà nel giugno 2022. Insomma si andrà ancora avanti insieme e poi più avanti verranno affrontati i primi discorsi per un eventuale prolungamento. In attesa di sistemare le questioni relative ai rinnovi di Donnarumma e Calhanoglu, il Milan sta pianificando anche altre situazioni. Si stanno sempre più intensificando i contatti con il Chelsea per il riscatto di Tomori. La società rossonera vorrebbe un po’ limare la cifra di 28 milioni di euro e il lavoro prosegue anche per valutare le eventuali modalità di pagamento". Mauro Icardi al Milan? Un arrivo possibile ad una sola condizione