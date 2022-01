Calciomercato Milan – Rebus Castillejo: non c’è l’intesa con il Valencia

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Samu Castillejo sembrava destinato al Valencia, ma c'è l'ostacolo relativo all'ingaggio

Il Milan sul calciomercato sta cercando di cedere Samu Castillejo . Come viene riportato dalla Gazzetta dello Sport, c'è una trattativa in corso tra il club rossonero e il Valencia . Le due parti avrebbero in realtà già trovato un'intesa, ma al momento non c'è l'accordo con tra gli spagnoli e lo stesso Castillejo. E' il motivo per cui è saltato anche il passaggio alla Sampdoria .

Mancano ormai pochi giorni alla fine di mercato, quindi vedremo se Castillejo tornerà nuovamente in Spagna dopo l'esperienza al Villarreal. Intanto va registrata la cessione di Milos Kerkez all'AZ Alkmaar per 2 milioni di euro: il terzino sinistro non ha esordito in prima squadra, ma genera in ogni caso una buona plusvalenza per le casse rossonere. Intanto sta per arrivare un bomber che vuole solo il Diavolo.