Mercato Milan – Castillejo in partenza: vuole tornare in Spagna / News

Non solo calciomercato in entrata per il Milan, che continua a lavorare su Renato Sanches, Hakim Ziyech e Charles De Ketelaere. Ad un anno dalla scadenza del contratto, Samuele Castillejo è pronto a salutare i colori rossoneri dopo quattro anni. Nell'ultima stagione Stefano Pioli ha dimostrato con i fatti come il numero 7 non faccia più parte del progetto tecnico: 5 presenze in Serie A e solo 122 minuti giocati complessivamente in cui ha fornito 2 assist.