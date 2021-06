Mercato Milan – Calhanoglu, si è raffreddata la pista Juventus: il motivo

Le ultime sul mercato del Milan. Ancora in dubbio il futuro di Hakan Calhanoglu: intanto si è raffreddata la pista Juventus. Ecco perché

Se il futuro di Gianluigi Donnarumma al Milan è ormai segnato, non si può affermare la stessa cosa per Hakan Calhanoglu. Il turco, dopo i tanti segnali d'addio delle scorse settimane, si è riavvicinato ai colori rossoneri. Il club ha ribadito la volontà di tenerlo e mantiene ancora l'offerta per il rinnovo. Valida è anche la proposta dal Qatar di 8 milioni netti a stagione, più altrettanti 8 da riscuotere alla firma del contratto. Secondo quanto riferisce 'La Gazzetta dello Sport' si è allontanata considerevolmente la pista Juventus. Il motivo principale è il ritorno di Massimiliano Allegri. Milan, 70 milioni sul mercato a giugno: ecco il piano di Elliott