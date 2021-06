Mercato Milan – Calhanoglu, la società guarda oltre: si cercano altri profili

Le ultime sul mercato del Milan. Hakan Calhanoglu continua a temporeggiare: i rossoneri guardano avanti e cercano altri profili

L'edizione odierna del 'Corriere dello Sport' mette il punto sulle prossime mosse di Hakan Calhanoglu . Il turco aveva deciso di non rispondere alla proposta di rinnovo del Milan prima della fine degli Europei, con la speranza di utilizzare la competizione come vetrina per attirare l'interesse di altri club. Ma il suo piano non è andato come previsto: due sconfitte consecutive e due prestazioni decisamente insufficienti. Nonostante ciò la proposta del Milan di 4 milioni di euro è ancora valida e a sua disposizione .

Una disponibilità che però non durerà per sempre, anzi. Il tentennamento del numero 10 sta indispettendo i tifosi e la stessa società, che sta già cercando altri profili sul mercato. L'attenzione di Paolo Maldini è votata ai grandi club che potrebbero cedere alcuni prezzi pregiati in esubero. E' il caso di Hakim Ziyech del Chelsea, che al momento porta con sé cifre astronomiche, ma che potrebbe trasformarsi in occasione da cogliere a fine mercato. Chissà che i buoni rapporti con i 'Blues' non possano favorire il buon esito dell'operazione. Intanto si pensa già al post Calhanoglu. Il Milan si muove per Mattia Zaccagni: le ultime