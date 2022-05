Mercato Milan – Bruno Fernandes lascia Manchester: rossoneri vigili

Fra le opzioni per il mercato del Milan c'è anche Bruno Fernandes, in uscita dal Manchester United. Operazione difficile, ma non impossibile.

Matteo Mosconi

Sarà senza dubbi un mercato importante quello che dovrà impostare il Milan per provare a confermarsi in Italia e ad esplodere in Europa.

I rossoneri, secondo quanto riportato da calciomercato.it, stanno monitorando la situazione legata a Bruno Fernandes, trequartista del Manchester United.

L'arrivo sulla panchina degli inglesi di Erik Ten Hag rischia di segnare indelebilmente il futuro del portoghese, con Planetfootball che addirittura lo inserisce nella lista degli esuberi dell'olandese.

Si preannuncia in ogni caso una trattativa piuttosto complicata, visto il rinnovo fino al 2026 firmato poco tempo fa dall'ex Udinese. Su Bruno Fernandes, per altro, ci sarebbero anche gli occhi della Juventus. Milan, in difesa torna in auge un vecchio pallino!