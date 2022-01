Mercato Milan, Bremer piace anche al Napoli: le ultime

Bremer, obiettivo di mercato del Milan in difesa, è finito nel mirino di quasi tutti i top club italiani. Ecco la situazione.

Sta facendo una stagione eccellente, Bremer, che è così finito nel mirino per il mercato del Milan, ma non solo. È il brasiliano classe 1997 del Torino il giocatore più appetibile per quanto riguarda la difesa nel campionato italiano. Giovane, conosce già il campionato e soprattutto col contratto in scadenza nel 2023. Ciò significa che può andare via a soli 20 milioni. Oltre che al Milan, piace moltissimo anche all'Inter, che sembra in vantaggio. Si è iscritta recentemente alla corsa anche la Juventus e, secondo Tuttosport, pure il Napoli è molto interessato. I partenopei probabilmente rinunceranno a Kalidou Koulibaly in estate, visto che il senegalese ha pure il contratto in scadenza nel 2023, e guadagneranno comunque almeno 45 milioni. Che sono pronti a reinvestire parzialmente in quello che viene considerato il sostituto ideale. L'unico fattore positivo per il Milan sono gli ottimi rapporti col club granata e la carta Tommaso Pobega, classe 1999 in prestito al Torino e che potrebbe restare granata. I rossoneri lo valutano 14 milioni e così i granata non dovrebbero pagare nulla, ma anzi incasserebbero 6 milioni per il difensore. Buona opzione per il bilancio. Queste, intanto, le notizie più importanti di questa mattina >>>