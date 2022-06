Mercato Milan – Bremer sul taccuino di Maldini: concorrenza Inter e non solo

Gleison Bremer, difensore del Torino, piace a tantissimi club, Milan compreso. Il brasiliano ha giocato una stagione super

Dopo la conquista dello scudetto, il Milan punta a rinforzarsi sul calciomercato per alzare ulteriormente l'asticella. In difesa i rossoneri puntano sempre Sven Botman del Lille, seguito ormai da mesi e desiderio ormai noto. Non solo l'olandese però, la dirigenza sta anche guardandosi intorno per non rimanere impreparata in caso di possibili sorprese, come l'assalto del ricco Newcastle.