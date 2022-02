Calciomercato Milan – Bremer, forte interesse del Bayern Monaco

Le ultime news sul calciomercato del Milan: si allontana Gleison Bremer, difensore del Torino. Sul brasiliano c'è il Bayern Monaco

Uno degli obiettivi di calciomercato del Milan è Gleison Bremer. Il brasiliano ha appena rinnovato con il Torino fino al 2024, ma in estate comunque potrebbe essere ceduto a fronte di un'offerta importante. Il club rossonero, come noto, è alla ricerca di un difensore centrale: in pole c'è Sven Botman, ma si monitora con attenzione anche il centrale granata. Nelle ultime ore, però, questo obiettivo sembra allontanarsi.