Mercato Milan – Brahim Diaz, il Real Madrid sta pensando di riprenderlo

L'edizione odierna di 'Tuttosport' si è soffermata sul calciomercato del Milan e, in particolare sul futuro di Brahim Diaz. Lo spagnolo, dopo la super partita contro la Juventus, voleva ripetersi contro il Chelsea, ma l'espulsione di Fikayo Tomori ha cambiato le carte in tavola. Stefano Pioli, dopo 37 minuti, lo ha richiamato in panchina per riequilibrare la squadra dopo l'ingiustizia subita. A Verona toccherà nuovamente a lui e chissà che non potrà essere un'altra occasione per il Real Madrid per valutare ancora meglio il futuro del classe 1999.