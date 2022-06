Mercato Milan – Botman, ultimatum del Newcastle: il Lille spara alto

Il Milan, sul calciomercato, segue Sven Botman ormai da mesi. Nella sessione di gennaio, infatti, i rossoneri avevano messo il difensore olandese in cima alla lista per sostituire l'infortunato Simon Kjaer. Tutto si è concluso con un nulla di fatto, con la promessa di riaggiornarsi nei mesi a seguire. Il Diavolo ha tenuto vivi i contatti per il giocatore, ma la concorrenza del Newcastle è sempre stata più presente che mai. Il club inglese, guidato dal fondo arabo Pif, ha a disposizione grandi risorse economiche, ma non avrebbe gradito l'ultima azione del Lille.