Mercato Milan – Botman, c’è l’accordo: sarà lui il primo colpo / News

Il primo colpo del prossimo calciomercato del Milan sarà in difesa: ci siamo quasi per il Sven Botman del Lille. Le ultime news

L'edizione odierna de 'La Gazzetta dello Sport' si concentra sul calciomercato del Milan . Non ci sono dubbi su chi sarà la prima novità in vista della prossima stagione: si tratta di Sven Botman . I rossoneri, dopo aver tentato l'assalto a gennaio, lo hanno 'prenotato' in vista della prossima estate. La trattativa è in stato avanzato e il colloqui per la cessione del club non hanno rallentato i contatti con il Lille per la ricerca dell'accordo finale.

Curiosità: il Milan sta accelerando per Botman per sbaragliare la concorrenza del Newcastle dei ricchi proprietari arabi. Così la nuova proprietà rossonera vincerebbe una sorta di derby di mercato. Coincidenze e parte è giusto sottolineare come gli scossoni interni non portino a nessuna rivoluzione su come operare in entrata. La chiusura dell'affare testimonia come ci sia la volontà di confermare Paolo Maldini e Frederic Massara ai vertici dell'area tecnica. Dalla Francia rimbalzano anche le prime, rilevanti, cifre: 35 milioni di euro per il cartellino, mentre il giocatore andrà a guadagnare circa 4 milioni di euro a stagione per cinque anni. Non solo Botman per la difesa del Milan: c'è l'occasione dal Psg. Le ultime news di mercato