Mercato Milan – Belotti non rinnova con il Torino: assalto a zero?

Andrea Belotti non rinnoverà il suo contratto con il Torino. Il Millan continua a monitorarlo: ci sarà l'assalto a parametro zero?

La redazione di 'Sky Sport' ha fatto il punto sul rinnovo di Andrea Belotti. Il giocatore, infatti, non ha mai risposto alla proposta superiore a 3 milioni di euro a stagione del Torino. Un'offerta che ormai i granata ritengono scaduta: infatti, qualora il 'Gallo' decidesse di fare un passo indietro, l'ingaggio sul tavolo scenderebbe a 2,5 milioni. Una situazione ormai chiaramente compromessa. A questo punto emerge la domanda sul suo futuro: i colleghi della nota Pay Tv rilanciano l'ipotesi Milan, club di cui il classe 1993 è tifoso fin da piccolo. Chissà che il suo status di parametro zero possa favorire un approdo dopo 5 anni dall'interesse dimostrato nel corso della gestione Yonghong Li. Il Torino, all'epoca, chiedeva addirittura 100 milioni di euro per liberarlo. Milan, le top news di oggi: l'erede di Kessié arriva dalla Juve?