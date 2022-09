Mercato Milan – Bakayoko ha deciso di rescindere il contratto: le ultime

Stando a quanto riferisce il giornalista de 'La Gazzetta dello Sport' Luca Bianchin, Tiemoué Bakayoko avrebbe deciso di rescindere il suo contratto con il Milan . La trattativa non sarà facile, perché c'è una corsa contro il tempo notevole.

Come noto Bakayoko è attualmente in prestito dal Chelsea: per questo motivo anche il club inglese è parte integrante della trattativa. Considerando questo aspetto la procedura diventa più lunga del normale e, a pochi minuti dalla fine del mercato, sembra difficile che il tutto possa concludersi.