Mercato Milan – Bakayoko, futuro già scritto: non gioca da gennaio

Tiemoué Bakayoko e un futuro praticamente già scritto. Il centrocampista del Milan non gioca da gennaio: le ultime news di mercato

Dopo un'ottima stagione con il Milan, nel 2018/2019, Tiemoué Bakayoko è tornato al Chelsea. I rossoneri avevano intenzione di ricattarlo a titolo definitivo, ma la richiesta di 40 milioni di euro ha fatto saltare tutto. Negli anni successivi il classe 1994 è andato a giocare in prestito con le maglie di Monaco e Napoli, ma il Diavolo lo ha sempre monitorato con interesse. Il ritorno si è quindi concretizzato la scorsa estate, ma la seconda avventura di Bakayoko non è andata come previsto.

Dopo un inizio di stagione altalenante, in cui ha collezionato qualche presenza, da gennaio in poi è scomparso dai radar di Stefano Pioli. È esattamente dal 17 gennaio che il centrocampista non mette piede in campo; a questo punto il futuro sembra ormai scritto. Bakayoko è arrivato in prestito biennale ma, secondo quanto riferisce 'Calciomercato.com', non ci sono molti dubbi sul suo ritorno al Chelsea a fine stagione. Le Top News di oggi sul Milan: le parole di Pioli, novità di calciomercato e sulla cessione del club