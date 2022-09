Mercato Milan – Bakayoko resta, ma c’è ancora tempo per partire / News

L'edizione odierna de 'La Gazzetta dello Sport' ha fatto il punto sulla posizione di Tiemoué Bakayoko, rimasto al Milan nonostante le tante voci di mercato. L'arrivo di Aster Vranckx sembrava l'indizio principale che portasse alla rescissione del suo contratto. La 'Rosea' sottolinea che il francese, nella giornata di ieri, aveva deciso per questa soluzione, ma a quel punto non c'erano i tempi tecnici per far procedere la burocrazia.