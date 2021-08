Mercato Milan – Bakayoko, contratto depositato in Lega: si attende ufficialità

Come mostrato dal sito della Lega Serie A, il Milan ha depositato il contratto di Tiemoué Bakayoko. Adesso si attende solo l'annuncio

Si attende soltanto l'annuncio per Tiemoué Bakayoko. Come si può notare dal sito ufficiale della Lega Serie A, infatti, il Milan ha regolarmente depositato il contratto del calciatore francese, che arriva in prestito biennale con diritto di riscatto. Stefano Pioli avrà presto a disposizione il suo nuovo centrocampista. Yacine Adli arrivato a Milano per le visite mediche: segui con noi, LIVE, la sua giornata