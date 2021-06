Mercato Milan – Baiocchini: “Riscatti Tomori, Tonali e arrivo Giroud: le ultime”

Le ultime sul mercato del Milan fornite dal giornalista di Sky Sport. Le ultime sui rinnovi di Tomori e Tonali e sull'arrivo di Giroud

Ecco le dichiarazioni: "Tomori? Ci vorrà ancora qualche giorno. Il Milan sta cercando di capire se le forme di pagamento diverse. Vero che il Milan incassa circa 40 milioni dalla Champions, ma ne ha speso subito 13 per Maignan e ne spenderà circa 15 per il riscatto di Tonali. Anche in questo caso il Milan sta trattando per un pagamento dilazionato. Se volesse riscattare Brahim ci vorrebbero altri soldi a meno che il Real Madrid non rinnovi il prestito. Con questo scenario il tesoretto Champions sarebbe quasi esaurito. Quindi il Milan sta cercando di trovare soluzioni ottimali e giocatori a costo zero. Giroud? Il Milan ha incontrato l'entourage del giocatore, è una trattativa alle battute iniziali, ma il Milan vuole portarla avanti. Nel corso dei prossimi 10 giorni sono previste novità importanti. Perché lo prende? Perché è un attaccante di 34 anni che in questa stagione ha giocato 37 partite segnando 14 gol. Ogni volta che ha giocato ha fatto la differenza. E' un attaccante pronto, tutti gli attaccanti che avrebbe voluto prendere (Vlahovic, Belotti, Scamacca, Malen) sono tutti attaccanti che sarebbero costati tanto. Il Milan non ha molti soldi e quindi deve guardare al mercato dei costo zero". L'erede di Hakan Calhanoglu arriva dal Sassuolo? Ecco l'ultima idea del Milan