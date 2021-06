Mercato Milan – Attacco, ritorno di fiamma per Jovic: è in uscita dal Real

Le ultime sul mercato del Milan. Per l'attacco può tornare di moda il nome di Luka Jovic, in uscita dal Real Madrid dopo il prestito all'Eintracht

E' ormai noto che il Milan stia cercando soluzioni in attacco, soprattutto dopo le ultime voci sulle condizioni fisiche di Zlatan Ibrahimovic. Secondo quanto riferisce il 'Corriere dello Sport' può ritornare di moda il nome di Luka Jovic. Il serbo tornerà al Real Madrid dopo il prestito all'Eintracht Francoforte, ma è in uscita dal club spagnoli. I rossoneri lo prenderebbero soltanto in prestito. Ecco le ultime di giornata sul calciomercato del Milan: Azmoun, De Paul e tanto altro