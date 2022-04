Mercato Milan – Attacco, Origi ai dettagli. Ma occhio a Scamacca e Haller

Le ultime news sul mercato del Milan. Grandi manovre in attacco: Divock Origi ai dettagli, Gianluca Scamacca e Sebastien Haller nel mirino

L'edizione odierna de 'La Gazzetta dello Sport' punta la lente d'ingrandimento sul calciomercato del Milan in attacco. Il possibile addio di Zlatan Ibrahimovic costringe la dirigenza a muoversi a 360 gradi. Innanzitutto continuano i colloqui con Divock Origi : l'attaccante del Liverpool, in scadenza a giugno, si libererà a parametro zero. Gli accordi economici sono pressoché raggiunti, vanno definiti solo gli ultimi dettagli che potranno essere decisi nella prossima settimana. Ma non ci si ferma qui.

Nell'agenda del Milan c'è anche un incontro in programma con il Sassuolo per Gianluca Scamacca. Un paio di settimana fa sono avvenuti alcuni contatti in cui è mersa l'idea di inserire alcuni giovani rossoneri all'interno dell'operazione: si tratta di Lorenzo Colombo, Marco Brescianini, Daniel Maldini e Marco Nasti. Negli ultimi giorni, inoltre, è spuntata anche l'ipotesi Sebastien Haller dell'Ajax. In questo caso la valutazione del cartellino si alzerebbe notevolmente dal momento che si parla di almeno 45 milioni di euro. E allora va da sé che bisognerà aspettare l'eventuale cambio di proprietà per cercare di capire se sarà fattibile sborsare questa cifra. Non solo Botman per la difesa del Milan: c'è l'occasione dal Psg. Le ultime news di mercato