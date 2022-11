Mercato Milan – Attacco, non solo Okafor: occhi sui talenti Semedo e Sanca

Le ultime sul mercato del Milan. In attacco gli occhi non sono solo su Noah Okafor, occhio ai talenti Luis Semedo e Marciano Sanca

L'edizione odierna de 'La Gazzetta dello Sport' si sofferma sul calciomercato del Milan e, in particolare, sulla ricerca di nuovi talenti da inserire nell'attacco del futuro. Parlando del reparto offensivo è difficile dimenticare il rinnovo di Rafael Leao, che rappresenta una priorità assoluta della dirigenza. Il portoghese rimarrà in rossonero o deciderà di sposare altre realtà? Qualsiasi sarà il suo futuro, il Milan ha intenzione di pescare i soliti giovani promettenti da trasformare in campioni in quel di Milanello.

Okafor rimane un obiettivo — Il nome di Noah Okafor del Salisburgo è sempre segnato in grassetto sull'agenda di Paolo Maldini e Frederic Massara. Lo svizzero che ha affrontato due volte i rossoneri in Champions League non si iscrive perfettamente nell'identikit tracciato poc'anzi. Anche se rientra perfettamente negli standard a causa dell'età (classe 2000), il giocatore è ormai un profilo già affermato e richiesto da varie squadre in giro per l'Europa. La sua valutazione si aggira sui 30 milioni di euro: un prezzo di certo non irrisorio, ma il Milan ha dimostrato di poter spendere certe cifre per giocatori che davvero ritiene utili al progetto (vedi Charles De Ketelaere).

Due nuovi nomi — La 'Rosea', però, sottolinea come Okafor non sia l'unico profilo seguito con attenzione per l'attacco. La dirigenza sta seguendo con attenzione il percorso di Luis Semedo e Marciano Sanca Tchami. Il primo gioca nel Benfica B ed è un portoghese classe 2003 dotato di un fisico importante (192 centimetri) ed è in scadenza di contratto a giugno 2023. In caso di mancato rinnovo potrebbe dunque liberarsi a parametro zero. Il secondo gioca nell'Almeria B ed è un classe 2004 proveniente dalla Guinea-Bissau. Si tratta di un attaccante di ruolo, ma dotato di meno fisicità di Semedo. Questo doppio interesse si trasformerà in trattativa concreta nei prossimi mesi? Staremo a vedere.