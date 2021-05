Mercato Milan – Attacco, Ibra non basta: Vlahovic il primo nome della lista

Le ultime sul mercato del Milan. Arriverà un partner d'attacco di Zlatan Ibrahimovic nella prossima stagione: Dusan Vlahovic indiziato numero uno

Dopo l'infortunio al ginocchio in occasione di Juventus-Milan, Zlatan Ibrahimovic ha terminato anzitempo la stagione. Un problema che non gli permetterà di essere presente nemmeno all'Europeo con la sua Svezia. Questo è soltanto l'ultimo delle tante noie fisiche che l'attaccante rossonero ha dovuto patire in questa stagione. Tra infortuni muscolari e coronavirus, la società si è accorta che la tenuta fisica di Ibra non potrà più essere quella dei giorni migliori. Per questo motivo il club ha deciso di rinnovargli il contratto sì a 7 milioni di euro, ma al ribasso, tenendo in considerazione quelle che saranno le sue presenze stagionali. Da qui parte l'ulteriore idea di acquistare un altro attaccante che possa raccogliere la sua eredità. Secondo quanto riferisce 'La Gazzetta dello Sport' l'indiziato numero uno è Dusan Vlahovic, esploso definitivamente con la maglia della Fiorentina. Mauro Icardi al Milan? Un arrivo possibile ad una sola condizione