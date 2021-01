Mercato Milan – Altre due offerte per Musacchio: la sua decisione

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Dopo quella del Genoa, sono arrivate altre due offerte al Milan per Mateo Musacchio: la risposta del centrale argentino. Queste le parole del giornalista Nicolò Schira: “Dopo il no al Genoa di inizio gennaio sono arrivate altre 2 richieste per Mateo Musacchio da parte di Fenerbahce e Parma, ma l’intenzione del centrale argentino resta quella di restare al Milan fino al termine della stagione e andare via a scadenza”.

