Calciomercato Milan – Ag. Upamecano: “Futuro? Posso dire solo una cosa”

CALCIOMERCATO MILAN – Dayot Upamecano è stato tra i difensori accostati al Milan nel corso di questi mesi, anche e soprattutto perché si tratta di un giocatore vicino a Ralf Rangnick. Si tratta di un calciatore giovane e dalle grandi potenzialità. Ma il prezzo resta proibitivo, oltre che esserci tanta concorrenza per gli interessi di Real Madrid e Bayern Monaco su tutti.

Intanto l’agente di Upamecano, Volker Struth, ha un po’ calmato le acque circa le indiscrezioni sul suo assistito: “Non prevedo grossi trasferimenti nella prossima finestra di mercato. Il calcio potrebbe subire pesanti conseguenze se non si ripartisse”.

Le sue dichiarazioni – rilasciate a Sport 1 – possono essere ‘tradotte’ anche in generale, non per forza su Upamecano. Il discorso sul calciomercato è complicato, in molti ammettono che sarà difficile (almeno per i primi mesi) rivedere i prezzi esagerati degli ultimi anni. Intanto ecco le ultime indiscrezioni di mercato sul Milan >>>

