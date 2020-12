Mercato Milan – Ag. Szoboszlai: “Ho incontrato Maldini e Massara. In futuro…”

Mercato Milan, retroscena agente Szoboszlai

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Dopo un tormentone durato quasi un anno, Dominik Szoboszlai è sfumato definitivamente. La firma al Lipsia arriva dopo mesi di accostamenti al Milan, prima in vista dell'approdo mai concretizzato di Ralf Rangnick, ma anche successivamente, come confermato dalle parole di Matyas Esterhazy. L'agente del giocatore, ai microfoni del podcast 'Here We Go' di Fabrizio Romano, ha svelato un retroscena interessante. Le dichiarazioni: "Il Milan è uno dei club migliori al mondo. Maldini e Massara hanno una grande visione del club e del mercato. Sono onorato di averli incontrati. Gli auguro il meglio e magari un giorno le nostre strade si incroceranno di nuovo…".