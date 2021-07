Mercato Milan – Ag. Hauge: “Stiamo parlando con altri club”

Sembra che il Milan sia pronto a salutare Hauge. Il suo agente conferma implicitamente e fa il punto della situazione. Le sue parole.

Il futuro di Jens Hauge, molto probabilmente, non sarà al Milan. Il norvegese classe 1999 è pian piano scalato indietro nelle gerarchie e quest'estate dovrebbe essere ceduto per far sì che il club rossonero possa ottenere una buona plusvalenza. Pagato solo 5 milioni un anno fa, pesa a bilancio per 4 milioni. Ciò significa che, in caso di cessione a 9,5 milioni, porterebbe 5,5 milioni di plusvalenza. A confermare il possibile addio è stato il suo agente, Atta Aneke, ai microfoni di VG. Ecco le sue parole: "Posso confermare che c'è un dialogo con alcuni club. Non è stato convocato con il Nizza, ma non è infortunato..." Intanto stasera Nizza-Milan: ecco dove vederla in TV >>>