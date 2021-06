Mercato Milan – Ag. Gomez: “Ama l’Italia, non escludo ritorno in Serie A”

Giuseppe Riso, agente di Papu Gomez tra gli altri, ha parlato del futuro dell'argentino, spesso accostato al Milan sul mercato

Nelle ultime settimane il nome del Papu Gomez è stato spesso accostato al Milan sul mercato. Il giocatore, dopo la rottura con l'Atalanta, si è trasferito al Siviglia. Il suo agente Giuseppe Riso, ai microfoni de 'La Gazzetta dello Sport', ha parlato di un suo possibile ritorno in Serie A. Parole anche su un altro suo assistito: Matteo Pessina: "Gomez si trova benissimo a Siviglia però ama l’Italia, quindi in futuro non escludo affatto un suo rientro in serie A. Pessina è un campione". Milan, vicina l'intesa con Giroud: i dettagli dell'operazione