Mercato Juventus – Locatelli, parte la trattativa col Sassuolo: le ultime

Le ultime sul mercato della Juventus. Parte la trattativa col Sassuolo per Manuel Locatelli: questi gli aggiornamenti dopo l'incontro di oggi

Dopo l'addio al Milan nell'estate del 2018, Manuel Locatelli si è consacrato con la maglia del Sassuolo. Il centrocampista è diventato un protagonista anche nella nazionale di Roberto Mancini, segnando una doppietta fondamentale contro la Svizzera in questo Europeo. Le sue prestazioni hanno ovviamente attirato l'attenzione di diverse squadre in giro per l'Europa, ma è la Juventus ad aver mosso i primi passi concreti per il giocatore.