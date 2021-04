Mercato Juventus – Il fratello di Kean: “Sogno il ritorno, ma ora sta bene”

Il fratello di Kean, talento del PSG, ha parlato di mercato anche in ottica Juventus. Ecco le sue parole e i possibili scenari.

Il mercato della Juventus dovrà essere fatto di idee e operazioni intelligenti. Non troppo lo è stato cedere Moise Kean , che in questa stagione si è consacrato al Paris Saint-Germain . Finora sono 18 i gol messi a segno in totale dall'attaccante classe 2000. La proprietà del cartellino è ancora dell'Everton, ma è al PSG in prestito. I francesi vorrebbero riscattalo, ma non sono gli unici. Anche la Juventus sembra intenzionata a riportarlo in bianconero. Di questo ha parlato Giovanni Kean , fratello del più famoso attaccante.

Ecco le sue parole ai microfoni di Tuttosport: "Il vero Moise è quello di quest'anno. Con il PSG può togliersi tante soddisfazioni. Gioca con Mbappè e Neymar, sembra la playstation, ma è tutto vero. Non era scontato si rialzasse dopo la delusione in Inghilterra, è ancora solo al 70% del suo potenziale. Siamo felici che la Juve ci stia ripensando, ai bianconeri quest'anno avrebbe fatto comodo, ma non c'è nessuna rivalsa. Sono come una famiglia per lui. Mi auguro che torni, ma lui si trova benissimo al PSG. Lo vedo meglio al fianco di Mbappè e Neymar che di Cristiano Ronaldo. Lui e Raiola al momento opportuno prenderanno la decisione opportuna, mi sembra difficile che torni all'Everton". Il costo è di 35 milioni, per chiunque voglia acquistarlo dal club inglese.