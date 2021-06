Mercato – Junior Firpo, non solo Milan: anche un club inglese sul terzino

Le ultime sul mercato del Milan. Junior Firpo è un'idea rossonera come Vice Theo Hernandez. Attenzione, però, alla concorrenza inglese

Dopo esser stato seguito dalla dirigenza già nel corso della sessione di mercato invernale, si registra un ritorno di fiamma per Junior Firpo. Il terzino sinistro, in forza al Barcellona, avrebbe già dato l'ok al trasferimento in rossonero. Paolo Maldini e Frederic Massara continuano a lavorare su questa pista, ma attenzione alla concorrenza. Secondo quanto riferisce il quotidiano spagnolo 'Sport' c'è anche il West Ham sulle sue tracce. Gli 'Hammers' lo hanno inserito nella lista degli obiettivi prioritari per il prossimo anno. Il Milan ha davvero fatto un'offerta per Giroud? Ecco cosa abbiamo scoperto